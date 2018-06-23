Заявление Президента Украины по поводу ситуации в Верховной Раде

Уважаемые соотечественники!

Вчера произошли события, которые прекратили деятельность демократической коалиции в Верховной Раде Украины. И причина, на мой взгляд, одна: борьба за власть. Глухая к вашим проблемам, нуждам. Циничная и жестокая борьба за власть.

Я очень хочу, чтобы каждый из нас понял - вчера произошло не рядовое событие. Вчера произошло и не простое техническое голосование.

Это, убежден, момент нашей истины. Для каждого из вас и для страны в целом.

В Верховной Раде де-факто образовалась новая парламентская коалиция.

Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с Партией регионов и коммунистами и в основе этого образования - неукраинские - подчеркиваю, неукраинские и негосударственные интересы.

Демократическое большинство предано этим союзом.

Вчерашний день показал нам все точно и ясно.

Безусловно, развал коалиции был хорошо спланированным событием.

Все попытки фракции «Нашей Украины - Народной Самообороны» провести заседание совета коалиции, определить общую повестку дня и общую позицию по самым чувствительным вопросам текущего момента вчера были отвергнуты Блоком Юлии Тимошенко.

Высший представительный орган страны и демократическое большинство в частности не сумели дать консолидированной оценки войне в Грузии.

Депутаты не нашли мужества дать ответ на вопрос высшего национального значения - уважения к целостности суверенного государства и святой неприкосновенности его границ.

Это - вызов нам всем. Это - унижение для Украинского народа, так как это унижение нашей целостности и наших границ.

Но даже и это не главное было во вчерашнем дне. Более того - вчера в парламенте начался политический и конституционный переворот в Украине.

Приняты антиукраинские и антигосударственные решения.

Руками Блока Юлии Тимошенко, Партии регионов и коммунистов восстановлен антиконституционный закон о правительстве, который в 2007 году - хочу напомнить - спровоцировал парламентский кризис и внеочередные парламентские выборы.

Этот закон устанавливает диктатуру Премьер-министра: глава правительства назначается вне Конституции, указы Президента Украины и решения Совета национальной безопасности и обороны полностью игнорируются.

Изменения в закон о Конституционном суде делают невозможным обжалование неконституционных решений правительства.

Правительство становится вне всякого контроля, разрушается элементарный баланс власти в Украине.

Было множество обещаний об отмене депутатской неприкосновенности, льгот. Все осталось на месте: неограниченная пенсия, спецобслуживание, VIP-залы.

Но оказалось и этого мало - вчера Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов и коммунисты наделили себя полномочиями следователей и судов. Они хотят вести следствие - так как этого им сегодня не хватало, изымать документы, допрашивать людей, хотят привлечения к уголовной ответственности за отказ дать пояснения народному депутату.

К тому же депутаты хотят подчинить себе и правительству Службу национальной безопасности.

Я спрашиваю у БЮТ, у коммунистов, Партии регионов - в этом заключается эффективность украинской власти? Это ваш конструктив сотрудничества? Этого, на ваш взгляд, ждут сегодня украинские люди? Убежден, что нет.

Безусловно, все эти антиконституционные законы мной будут заветированы.

Уважаемые соотечественники!

Три года подряд парламентарии воюют за власть в Украине.

В 2007 году я инициировал досрочные парламентские выборы в ответ на сговор и политическую коррупцию в стенах Верховной Рады Украины.

Не на словах, а конкретными делами я последовательно заботился об объединении демократических сил Украины. Они были обязаны взять ответственность власти - как в парламенте, так и в правительстве.

Как Глава государства я был чрезвычайно заинтересован в быстром начале работы Рады и нового украинского правительства.

Именно поэтому, несмотря ни на что, я дважды вносил представление на назначение Юлии Тимошенко премьер-министром Украины.

Мной руководила воля не только личная, но и воля миллионов украинцев, которые ждали эффективных и решительных действий, решений коалиции и украинского правительства.

Хочу твердо подчеркнуть: я оберегал коалицию и правительство от ошибок и просчетов, которые чрезвычайно частые и обильные были в их деятельности. Лишь доля моих замечаний была адекватно воспринята и на человеческом, и на профессиональном уровнях. На публике - невинные глаза, за спиной Президента и партнеров из коалиции - узкие, в собственных интересах решения.

За восемь месяцев работы по 245 законам, которые предполагались соглашением о коалиции, в парламент был внесено 41 закон. Из них было принято по сегодняшний день 11. Это эффективность правительства и правительственной коалиции. Так как доминировали другие интересы, которые очень часто оставались за шторой.

Тендерная палата была ликвидирована лишь под принуждением, а новый порядок государственных закупок вручную осуществляется правительством до сегодняшнего момента.

Не изменены законы о власти на местах. А это чувствительные законы, которые формируют систему национальной власти. Речь идет об органах самоуправления и местных администрациях.

Не приняты законы в рамках реформы судопроизводства и борьбы с коррупцией. Шесть законопроектов, представленных Президентом по данному вопросу, уже 9 месяцев находятся в стенах парламента.

Ни одного закона не принято о рынке земли. Никакого внимания - к среднему классу и предпринимателям.

Заторможена реформа Вооруженных сил. Финансов для создания контрактной армии не выделено. Нехватка средств стала причиной очередной канонады на артиллерийских арсеналах в городе Лозовая. Финансирование сегодня украинской армии осуществляется в суммах (с учетом инфляции) меньше, чем в аналогичный период предыдущих лет. Это адекватное отношение правительства к ситуации? Глубоко убежден, что нет.

Вместе с тем, руководство правительства выполнило личные задачи.

Было сделано несколько попыток в обход украинской Конституции сменить руководство Фонда государственного имущества.

Дальше - намерение банальной, под заказчика распродажи стратегических объектов Украины.

Вместо системных реформ начато новое перераспределение собственности и абсолютно популистская раздача льгот, денег, а очень часто и земли.

Следствие, убежден, ощутил на себе каждый украинец - это самая высокая в регионе, в Европе инфляция. В годовом исчислении она сегодня составляет 34%. Чем может быть оправдана такая политика? Исключительно непрофессиональным подходом. Исключительным популизмом, за который рассчитывается вся нация без исключения. Но наиболее страдают те люди, о которых чаще всего говорят политики, это - бедные люди. Нет более страшного налога, чем налог инфляции. Так как он затрагивает как раз интересы не состоятельных, не миллионеров, а самых бедных людей.

Мои требования защитить людей от инфляции через изменения в Государственный бюджет были проигнорированы и марте, и в мае, и в июне. Так как убежден, как раз изменения в Государственный бюджет, включая введение нового прожиточного минимума и новых социальных стандартов, - это честная, адекватная реакция правительства на ту огромную инфляцию, которая была спровоцирована им в первом полугодии. Но и такого ответа не последовало.

Вчера все стало на свои места.

Блок Юлии Тимошенко объединился с коммунистами и Партией регионов. Прекрасно понимаю, что это неестественный союз. Я прекрасно понимаю, что этот союз благ стране не принесет. Скорее это хорошо известная практика. Ее использовала предыдущая коалиция в парламенте для захвата власти.

Этот союз похоронил, на мой взгляд, демократическое большинство в украинском парламенте.

Впрочем, ситуация - не безнадежна. Она - недолговечна.

Граждане сегодня должны увидеть: где линия государственная, где линия общеукраинская, а где политика продажная, где политика предательства, где политика, которая не предусматривает территориальную целостность, суверенитет страны, неделимость ее границ и европейский интеграционный курс.

Хочу особенно подчеркнуть сегодня и хочу, чтобы мои слова дошли до каждого гражданина Украины: государственная линия будет мной соблюдена, несмотря ни на какие союзы.

И последнее. Уважаемые соотечественники!

С правовой точки зрения события в украинском парламенте рассматриваю как формальное начало для создания новой парламентской коалиции.

Если на протяжении срока, предусмотренного в Основном Законе Украины, не состоится коалиция депутатских фракций, я использую свое право распустить Верховную Раду и объявить внеочередные выборы.

Спасибо за внимание.