Парубий закрыл четвертую сессию Рады VIII созыва, нардепы разошлись на каникулы

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующая сессия начнется в сентябре.

Как известно, согласно Конституции, осенняя сессия парламента начинается в первый вторник сентября, то есть 5-я сессия начнется 6 сентября.

Парубий также не исключил проведение внеочередной сессии парламента.

«Мы не завершаем работу Верховной Рады Украины, коллеги. Мы только закрываем сегодня очередное пленарное заседание - на следующей неделе нас ждет работа в комитетах, и я убежден и твердо знаю, что в случае обострения ситуации на востоке мы быстро соберем 150 подписей для того, чтобы собрать внеочередную сессию, когда нам покажут вопрос, и мы будем видеть, что в связи с угрозой российских оккупантов, которые активизируются с каждым днем, нужны наши решения», - подчеркнул председатель Верховной Рады, обращаясь к депутатам.

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Он выразил уверенность, что парламент сможет на внеочередном заседании принять необходимые для государства решения.

«Я уверен, коллеги, мы будем мобилизованы, мы соберемся для того, чтобы принимать решения для защиты нашего государства, для защиты Украины», - сказал Парубий.