Ющенко встретился с министрами-нашеукраинцами
11:02, 03 сентября 2008Политика
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«Вы скоро услышите результаты встречи»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с министрами, избранными к правительству по квоте «Нашей Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, во встрече принимали участие, в частности, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр культуры и науки Иван ВОВКУН, министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, министр по делам молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр образования Иван ВАКАРЧУК.
В то же время министры отказались рассказывать, о чем шла речь в ходе встречи с Президентом. В частности, И.ВАСЮНИК заметил: «Вы вскоре услышите результаты этой встречи».
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