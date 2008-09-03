Москва не будет инициировать разрыв договора о дружбе с Украиной - Лавров

Москва не будет инициировать разрыв Договора с Украиной о дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Истекает 10-летний срок действия так называемого Большого договора с Украиной и по его положениям документ может быть продлен", - напомнил он. "Если до 1 октября ни одна из сторон не высказывается об обратном, то действие автоматически продлевается, - пояснил министр. - Не вижу причин, по которым Россия должны была бы инициировать прекращение действия Договора, который работает в интересах как РФ, так и Украины".

Министр отметил, что "при этом Москва будет в полной мере рассчитывать, что другие основополагающие документы, определяющие отношения и сотрудничество, включая договоренности о Черноморском флоте РФ, будут сохранять свою силу".

ИТАР-ТАСС