Гриценко: после событий на Кавказе меньше будет вопросов, зачем нам армия

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает техническое переоснащение вооружений первоочередной задачей Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в комментарии А.ГРИЦЕНКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, «после того, что произошло на Кавказе, в Украине меньше людей будет ставить вопрос: зачем нам армия и нужно ли нам тратить средства на армию, ведь мир вроде бы стабильный и мирный».

По убеждению политика, сейчас для развития Вооруженных Сил Украины задача номер один - техническое переоснащение вооружений прежнего советского производства.

«Даже не проблема, которая обсуждается больше всего - переход на контракт. Это важно, но это второй приоритет. Первый - это техническое переоснащение. Для этого есть все возможности, есть собственный оборонно-промышленный комплекс, способный производить современное оружие или осуществлять глубокую модернизацию имеющегося, выводя его на качественно новый уровень», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Вместо этого, по словам председателя профильного комитета, при наличии программ модернизации, большинство из них выполняется на 19-30%, а это означает, что все они срываются.

«Поэтому самой большой проблемой я вижу то, что за все годы независимости не было надлежащего внимания к проблемам и перспективам развития армии со стороны государства — Президента, правительства, Верховной Рады, органов местного самоуправления. Развитие армии не считалось общегосударственной задачей. Но оборона государства - не задача для Вооруженных Сил, это задача всех органов государственной власти», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что, исходя из собственного опыта, Верховный главнокомандующий армией интересовался только эпизодически и глубоко в ее проблемы никогда не вникал. Нынешняя команда в Министерстве обороны не является профессиональной и армии не понимает вообще, сказал председатель профильного комитета ВР.

«Это означает, что проблемы и перспективы армии «сброшены» на погоны исключительно военных, что абсолютно неприемлемо. Поэтому нужно повернуться лицом к армии, безусловно, выделять больше средств, но не только. Нужно целенаправленно и эффективно их использовать», - убежден А.ГРИЦЕНКО.