Визит корабля США в Севастополь был запланирован еще до войны в Грузии

Визит корабля береговой охраны США «Даллас» в Севастополь носил технический характер и в соответствии с соглашением между пограничными ведомствами Украины и США еще вначале июля текущего года, «когда никакого кавказского конфликта еще не было».

Об этом заявил сегодня в интервью Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«Это практика регулярного сотрудничества флотов или пограничных сил, но так как визит корабля пришелся на период после известных событий на Кавказе, то корабль параллельно выполнил поручение от своей стороны – доставил в Батуми гуманитарные грузы», – сказал В.КАЗАРИН.

По его словам, визит корабля изначально был запланирован как однодневный и не предусматривал официальных церемоний встреч, проводов, протокольных мероприятий, посещения органов власти и так далее. «Визит носил технический характер, потому что перед обратным плаванием в США через Средиземное море и Атлантический океан корабль зашел заправиться в Украине топливом, пополнил запасы воды, прошел техническое обслуживание и отправился в обратный путь», – отметил заместитель председателя горгосадминистрации.

В.КАЗАРИН также призвал к «выдержке и сдержанности» в комментариях визита американского корабля. Он опроверг утверждения некоторых местных политиков о том, что, якобы, благодаря их усилиям «корабль был раньше времени изгнан из Севастополя». «Это неправда, визит изначально был запланирован, как однодневный», – подчеркнул он.

В.КАЗАРИН также опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что представители местных политических сил «блокировали порт» и не дали морякам посетить город и совершить экскурсии. «Тоже неправда: деятельность порта поддерживалась в нормальном режиме, и все моряки, желавшие познакомиться с городом, совершили экскурсии», – отметил заместитель председателя горгосадминистрации. «Городская администрация и Севастополь не имеют к этому визиту никакого отношения, потому что решение об этом визите принималось на уровне руководящих органов погранслужб Америки и Украины», – заключил В.КАЗАРИН.

Как сообщал УНИАН сторожевой корабль береговой охраны США «Даллас», который 1 сентября, после доставки гуманитарных грузов в Грузию, прибыл в Севастополь с однодневным рабочим визитом, сегодня в 7.45 утра покинул Севастопольскую бухту.