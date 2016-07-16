Луценко представил нового прокурора Волынской области

13:18, 16 июля 2016
Политика
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В Луцке генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Волынской области Максима Киричука.

фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, Луценко во время представления заявил, что предыдущий прокурор Волынской области Дмитрий Чепижак не справился с поставленными задачами, и сам это признал, поэтому 14 июля он переведен на другую должность - заместителя прокурора Кировоградской области.

Читайте такжеЛуценко представил нового прокурора Ривненской области, в которой орудует "янтарная мафия"По словам Луценко, рапорты на увольнение должны написать и заместители Чепижака, и местные прокуроры, как это сделали в Ривненской области. Двое новых заместителей Киричука должны быть местными. Луценко озвучил имя вероятного первого заместителя прокурора Волыни, которого он рекомендует, - это Виктор Швыдкий.

Как отметил Луценко, самой первой задачей нового прокурора Волынской области Киричука станет прекращение «крышевания» правоохранительными органами незаконной добычи янтаря, а также очищение коллектива прокуратуры Волынской области и защита народных интересов.

Луценко сказал, что не поздравляет нового прокурора с должностью, а ожидает от Киричука в конце сентября первых результатов. Генпрокурор дал задание Киричуку за две недели определиться с заместителями, а в течение месяца завершить очищение коллектива прокуратуры.

Также генеральный прокурор сообщил, что представление нового прокурора состоится сегодня и в Ивано-Франковске, на очереди также Тернопольская и Закарпатская области.

Новый прокурор Волынской области Киричук 1980 года рождения. Родился во Львове. Работал в прокуратуре Львовской, Киевской и Закарпатской областей.

До назначения прокурором Волынской области занимал должность старшего следователя в Генеральной прокуратуре Украины.

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