Луценко представил нового прокурора Волынской области

Как передает корреспондент УНИАН, Луценко во время представления заявил, что предыдущий прокурор Волынской области Дмитрий Чепижак не справился с поставленными задачами, и сам это признал, поэтому 14 июля он переведен на другую должность - заместителя прокурора Кировоградской области.

Читайте такжеЛуценко представил нового прокурора Ривненской области, в которой орудует "янтарная мафия"По словам Луценко, рапорты на увольнение должны написать и заместители Чепижака, и местные прокуроры, как это сделали в Ривненской области. Двое новых заместителей Киричука должны быть местными. Луценко озвучил имя вероятного первого заместителя прокурора Волыни, которого он рекомендует, - это Виктор Швыдкий.

Как отметил Луценко, самой первой задачей нового прокурора Волынской области Киричука станет прекращение «крышевания» правоохранительными органами незаконной добычи янтаря, а также очищение коллектива прокуратуры Волынской области и защита народных интересов.

Луценко сказал, что не поздравляет нового прокурора с должностью, а ожидает от Киричука в конце сентября первых результатов. Генпрокурор дал задание Киричуку за две недели определиться с заместителями, а в течение месяца завершить очищение коллектива прокуратуры.

Также генеральный прокурор сообщил, что представление нового прокурора состоится сегодня и в Ивано-Франковске, на очереди также Тернопольская и Закарпатская области.

Новый прокурор Волынской области Киричук 1980 года рождения. Родился во Львове. Работал в прокуратуре Львовской, Киевской и Закарпатской областей.

До назначения прокурором Волынской области занимал должность старшего следователя в Генеральной прокуратуре Украины.