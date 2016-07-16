Парламент Турции обстреляли из танков, военный вертолет открыл огонь в Анкаре (видео)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Один из них заявляет что слышал взрыв.

MORE: Turkish military helicopters open fire at national intelligence HQ, two loud explosion heard in center of Ankara - Reuters witnesses — Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016

Также пользователи выкладывают в соцсети ролики с вертолетом в небе, который стреляет по земле из автоматического оружия.

My friend from Ankara just sent me over whatsapp this video of military helicopters "show of force" in city's sky pic.twitter.com/blYKTAL7r3 — Zalameh (@BDS4Justice) July 15, 2016

Как сообщал УНИАН, в Турции ввели военное положение и комендантский час, после того как прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.