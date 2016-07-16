Парламент Турции обстреляли из танков, военный вертолет открыл огонь в Анкаре (видео)

01:46, 16 июля 2016
Политика
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Здание турецкого парламента в Анкаре обстреляли из танков, а по штабу национальной разведки Турции стреляли военные вертолеты.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Один из них заявляет что слышал взрыв. 

Также пользователи выкладывают в соцсети ролики с вертолетом в небе, который стреляет по земле из автоматического оружия.

Как сообщал УНИАН, в Турции ввели военное положение и комендантский час, после того как прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

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