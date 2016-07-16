Парламент Турции обстреляли из танков, военный вертолет открыл огонь в Анкаре (видео)
Здание турецкого парламента в Анкаре обстреляли из танков, а по штабу национальной разведки Турции стреляли военные вертолеты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Один из них заявляет что слышал взрыв.
MORE: Turkish military helicopters open fire at national intelligence HQ, two loud explosion heard in center of Ankara - Reuters witnesses— Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016
Также пользователи выкладывают в соцсети ролики с вертолетом в небе, который стреляет по земле из автоматического оружия.
VIDEO: Military helicopter opens fire over Ankara, Turkey https://t.co/t5ikuoyqgTpic.twitter.com/4kwWAQp1le via @OfficialJoelF— Liveuamap (@Liveuamap) July 15, 2016
My friend from Ankara just sent me over whatsapp this video of military helicopters "show of force" in city's sky pic.twitter.com/blYKTAL7r3— Zalameh (@BDS4Justice) July 15, 2016
Как сообщал УНИАН, в Турции ввели военное положение и комендантский час, после того как прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.