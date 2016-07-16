В Турции ввели военное положение и комендантский час, аэропорты закрыты (фото)

Об этом сообщает Reuters в своем Twitter.

Также агентство отмечает, что в Турции закрыты аэропорты.

Одновременно сообщается, что соцсети Facebook, Twitter и Youtube не доступны в стране.

MORE: Turkish state broadcaster TRT says curfew declared across country, airports closed — Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.