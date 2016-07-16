В Турции ввели военное положение и комендантский час, аэропорты закрыты (фото)
01:14, 16 июля 2016Мир
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В эфире Турецкой государственной телекомпании объявили о введении военного положения и комендантского часа по всей стране.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters в своем Twitter.
Также агентство отмечает, что в Турции закрыты аэропорты.
Одновременно сообщается, что соцсети Facebook, Twitter и Youtube не доступны в стране.
MORE: Turkish state broadcaster TRT says curfew declared across country, airports closed— Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
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