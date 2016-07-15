Луценко представил нового прокурора Ривненской области, в которой орудует "янтарная мафия"

Как передает корреспондент УНИАН, нового руководителя представил коллективу ведомства генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Представляя нового руководителя Ривненской прокуратуры, Луценко очертил круг его задач. По его словам, прежде всего, это борьба с янтарной мафией, искоренение проявлений коррупции в других сферах.

Кроме того, Луценко отметил, что прокурорский состав Ривненской области требует коренного обновления. Он предложил руководителям районных прокуратур с понедельника написать заявления об увольнении по собственному желанию, а новый прокурор, изучив дела каждого, будет принимать решение относительно того, смогут ли они работать в органах прокуратуры.

Луценко отметил, что “цунами, которое началось 4 июля, будет иметь продолжение”.

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4 июля, находясь в Ривне, Луценко сообщил, что прокурор Ривненской области Анатолий Ковальчук будет отстранен от должности.

В тот же день был задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик. Задержание, как сегодня отметил Луценко, связано с причастностью Боровика к крышеванию незаконной добычи янтаря.

“К сожалению, ситуация с добычей янтаря сложилась такая, что мы вынуждены прислать сюда человека-“терминатора”, который сможет остановить сотрудничество бандитов с правоохранительными органами”, - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, на территории Ривненской области проводится операция "Янтарь", в которой задействованы 300 оперативников полиции и СБУ. Продолжаются обыски квартир и мест работы подозреваемых в создании преступной группы.

В организации незаконной добычи янтаря подозреваются 32 человека. Уже задержаны четверо, в том числе заместитель прокурора Ривненской области Боровик, который возглавлял преступную группу. Его главными помощниками были руководитель и сотрудник структурного подразделения облуправления СБУ. В группу также входили начальник внутренней безопасности областной полиции и его подчиненный, действующие и бывшие сотрудники полиции, председатели двух райгосадминистраций, двое руководителей районных прокуратур, руководители лесхозов, а также представители криминалитета.

6 июля Луценко уволил Ковальчука с должности и из органов прокуратуры.

Также 6 июля суд постановил арестовать Боровика с правом внесения залога в размере 9,5 млн грн.