Операция "Янтарь": Луценко уволил прокурора Ривненской области

10:32, 07 июля 2016
Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко своим приказом от 6 июля 2016 уволил с должности и из органов прокуратуры прокурора Ривненской области Анатолия Ковальчука.

гпу генпрокуратура прокуратура / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Луценко принял решение отстранить Ковальчука от должности прокурора в ходе операции "Янтарь".

Кроме того, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора Ривнеснкой области Андрей Боровик.

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