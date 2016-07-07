Операция "Янтарь": Луценко уволил прокурора Ривненской области

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Луценко принял решение отстранить Ковальчука от должности прокурора в ходе операции "Янтарь".

Кроме того, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора Ривнеснкой области Андрей Боровик.