Нардепы вернулись под купол на Грушевского (фоторепортаж)

В Верховной Раде сегодня по-летнему жарко. В здании под куполом возобновились парламентские баталии. Слуги народа, загоревшие и отдохнувшие, с блеском в глазах сразу же активно принялись за дело. Нардепы проявили при этом безумный энтузиазм, в частности чуть ли не полным составом (382 народных депутата из 445 зарегистрированных в сессионном зале) проголосовали за то, чтобы работать до последнего... нет, не вздоха - вопроса. А их в повестке дня более чем достаточно: здесь и многострадальная позиция относительно Грузии, и избрание вице-спикеров и законопроект о повышении престижности шахтерского труда и даже вопрос ускорения импичмента Президента (несмотря на все протесты нунсовцев) – на любой вкус...

И пока в сессионном зале продолжаются открытые столкновения и подковерные игры, нам остается лишь наблюдать за очередным "шоу под куполом ВР".

Фото Александра Клименко и Сергея Светлицкого/УНИАН