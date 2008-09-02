Нардепы вернулись под купол на Грушевского (фоторепортаж)
Возобновились парламентские баталии
В Верховной Раде сегодня по-летнему жарко. В здании под куполом возобновились парламентские баталии. Слуги народа, загоревшие и отдохнувшие, с блеском в глазах сразу же активно принялись за дело. Нардепы проявили при этом безумный энтузиазм, в частности чуть ли не полным составом (382 народных депутата из 445 зарегистрированных в сессионном зале) проголосовали за то, чтобы работать до последнего... нет, не вздоха - вопроса. А их в повестке дня более чем достаточно: здесь и многострадальная позиция относительно Грузии, и избрание вице-спикеров и законопроект о повышении престижности шахтерского труда и даже вопрос ускорения импичмента Президента (несмотря на все протесты нунсовцев) – на любой вкус...
И пока в сессионном зале продолжаются открытые столкновения и подковерные игры, нам остается лишь наблюдать за очередным "шоу под куполом ВР".
|Соскучились?
|В начале заседания депутаты минутой молчания почтили память своего коллеги Михаила Сироты (Блок Литвина)
|Потом пели гимн
|Настраиваемся на работу?
|Ольга Герасимьюк в хорошем настроении
|Яценюк настраивает депутатов на конструктив, хотя и признается: вокруг - предательство, заговоры, «византийщина»...
|А вот мы сейчас и поглядим, кто, с кем и за что...
|Виктор Федорович согласовывает позицию?
|Пока суть да дело, можно и пофотографироваться...
|Нет, ты послушай, мне о коалиции такое рассказали...
|Депутатская "распальцовка". Пока старым привычным способом. Обновленную "Раду" Яценюк пообещал через пару недель
Фото Александра Клименко и Сергея Светлицкого/УНИАН
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