Литвин пообещал забросать Верховную Раду навозом

Лидер фракции Блока Литвина в Верховной Раде Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен выступить в парламенте с анализом ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЛИТВИН также отметил, что необходимо определить основные принципы внутренней и внешней политики государства, приняв соответствующий закон.

По его словам, сегодня в третий раз «соратники Президента» не дали возможности выступить В.ЮЩЕНКО в парламенте. Депутат считает причиной этого обиду представителей БЮТ «на обвинение премьер-министра в государственной измене со стороны соратников Президента».

По его словам, в апреле было заявление из 10 пунктов по поводу обвинений В.ЮЩЕНКО в измене, а теперь объявлено заявление из 11 пунктов, где в измене обвиняется премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Такая власть Украине нужна? Возможно, для такой власти нужно заменить народ?», - заявил В.ЛИТВИН. Он отметил, что «перелицевав зал» (речь идет о ремонте, сделанном в сессионном зале парламента в августе – УНИАН), невозможно «перелицевать работу парламента».

«Верховной Рады в Украине нет, и коллективный голос парламента и народа не говорит», – сказал В.ЛИТВИН, подчеркнув, что сегодня в государстве «каждый крутит государственный штурвал в свою сторону души, как кому заблагорассудится». “Так дальше продолжаться не может”, – считает он.

Депутат также призвал парламент вместе с законопроектом о престиже шахтерского труда поддержать и законопроект, внесенный представителями его блока, о поддержке села. Если же этого не произойдет, В.ЛИТВИН пообещал “забросать эту Верховную Раду” навозом.

«Мы тогда привезем навоз сюда и забросаем эту Верховную Раду, пока вы не опомнитесь и не примете необходимое решение», – сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что сейчас продолжается деление Украины. «Украину в который раз разрезают по живому, как в вопросах внутреннего обустройства, так и в вопросах внешней политики. И каждый хочет это деление задействовать для себя, чтобы сохранить себе электоральную поддержку», – считает депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для подробного изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинение Секретариата Президента в измене национальным интересам.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины во вред национальным интересам государства.

По словам руководителя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, материалы, которые получила Служба безопасности от Секретариата Президента о деятельности Кабинета Министров, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.

“Я подтверждаю получение документов от Секретариата Президента, в которых есть информация о деятельности Кабинета Министров, в связи с тем, что такая деятельность может наносить вред интересам Украины”, - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Сегодня, 1 сентября, фракция БЮТ выступила с требованием к “определенным должностным лицам” извиниться перед премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО за обвинение в государственной измене.

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что такие обвинения являются абсурдными и не имеют под собой никаких фактов. «Правительство действовало в соответствии с Конституцией. Поэтому мы требуем извинения, а затем садимся за стол и смотрим, какие согласованные, и какие не согласованные позиции», - сказал он.

А.КИСЛИНСКИЙ извиниться перед премьером отказался.