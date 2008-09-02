Богатырева: Украина должна искать защиты от возможной агрессии России

Украина поддерживает позицию европейских стран и стран-членов НАТО в кавказском кризисе. Об этом заявила голова Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева. На прошлой неделе госпожа Богатырева наблюдала за работой съезда Демократической партии в Денвере и провела ряд встреч в Белом доме. Как отметила председатель СНБО в интервью «Голосу Америки», Украина сегодня должна искать реальные пути защиты от возможной российской агрессии. Одним из таких путей, по ее мнению, является присоединение Украины к Плану действий относительно приобретения членства в НАТО:

«События в Грузии засвидетельствовали, что если страна не вовлечена в совместную организацию безопасности, то даже существующие меры международной безопасности не могут быть адекватными в этой стране, потому что она остается один на один с проблемой. И это и есть ответ для Украины на вопрос продолжать ли в дальнейшем сомневаться, или прискорить определенное законодательное движение страны, сделать все необходимые на этом пути реформы, чтобы гарантировать безопасность, территориальную целостность страны, единство взглядов общества в этих вопросах».

Глава Совета национальной безопасности и обороны подтвердила, что Украина полностью поддерживает позицию стран Европы и членов НАТО в вопросе разрешения кризиса на Кавказе:

«Сегодня Украина поддерживает позицию европейских стран и членов НАТО относительно оценок произошедших событий. Украина поддерживает тот план действий, который предложил Саркози для урегулирования кризиса. Украина считает, что очень актуальным сейчас является вопрос декабрьского саммита относительно Плана действий относительно членства в НАТО. И без сомнения, Украина будет проводить огромную работу, чтобы декабрьский саммит принес позитивный результат».

Заявление же Виктора Януковича относительно поддержки действий России на Кавказе Раиса Богатырева назвала единоличной позицией лидера Партии регионов. Она убеждена, что в партии должны состояться серьезные дискуссии по этому поводу:

«Мы знаем, что некоторые члены партии регионов критически отнеслись к этой позиции Виктора Януковича и обнародовали свою точку зрения. Дискуссии общей по этому поводу не было. Я убеждена, что мы станем еще свидетелями дискуссии касательно определения и позиции Партии регионов по этим событиям и относительно возможных шагов».

По словам Богатыревой, для того чтобы противостоять существующим опасностям, Украине, сегодня, как никогда нужна консолидирована позиция и совместная работа всех политических сил.

Не исключено, что заявления Раисы Богатыревой по поводу позиции Виктора Януковича в вопросе Южной Осетии и Абхазии стоили ей членства в партии. В понедельник вечером во время заседания политсовета Партии регионов было принято решение об исключении из рядов партии секретаря СНБО Раисы Богатыревой. Об этом сообщила заместитель лидера партии Анна Герман. Соответственно Раиса Богатырева исключена и из состава политсовета.