Сегодня нардепы возвращаются на работу
08:34, 02 сентября 2008Политика
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Открывается 3-я сессия ВР VI созыва
Сегодня открывается третья сессия Верховной Рады Украины VI созыва.
Вчера во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп парламента было решено, что сегодня ВР первым вопросом заслушает выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Кроме того, на заседании Согласительного совета была достигнута договоренность о рассмотрении вопроса о событиях на Кавказе, а также пакета законопроектов о повышении престижа шахтерского труда.
Также парламент планирует сегодня рассмотреть вопрос избрания вице-спикеров.
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