Сегодня нардепы возвращаются на работу

Сегодня открывается третья сессия Верховной Рады Украины VI созыва.

Вчера во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп парламента было решено, что сегодня ВР первым вопросом заслушает выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Кроме того, на заседании Согласительного совета была достигнута договоренность о рассмотрении вопроса о событиях на Кавказе, а также пакета законопроектов о повышении престижа шахтерского труда.

Также парламент планирует сегодня рассмотреть вопрос избрания вице-спикеров.