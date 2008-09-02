Тимошенко: никогда парламент не работал так неэффективно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает Верховной Раде перейти на тематический принцип рассмотрения законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала вчера на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы хотели бы предложить Верховной Раде перейти к целевому планированию и компактному внедрению цели реформирования жизни. Мы предлагаем сейчас парламенту перейти на новую форму рассмотрения законопроектов, когда можно будет устраивать специальные тематические дни по тем или другим вопросам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что правительство уже подготовило соответствующее обращение к председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ, поскольку именно он имеет полномочия по формированию повестки дня заседания парламента.

При этом, по ее словам, правительство предлагает Верховной Раде завтра «отпраздновать два праздника» - День шахтера и День знаний принятием законопроектов, направленных на повышение заработных плат шахтеров и работников сферы образования. Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что Кабмин подготовил и направил в ВР все необходимые законопроекты.

Глава правительства также сообщила, что Кабинет министров разработал и направил в парламент 167 законопроектов, направленных на осуществление стратегических реформ в каждой сфере жизнедеятельности страны. «Из 167 принято всего 16 законопроектов. Это говорит об очень низкой организации работы Верховной Рады. У нас не было еще в истории Украины такой ситуации, чтобы так неэффективно работали по принятию правительственных законопроектов в парламенте», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.