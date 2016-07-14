Глава НКРЭ пожаловался на неоднократные попытки вмешательства в его работу

Об этом Вовк сказал в интервью "Экономической правде".

"У нас (с Кононенко - Ред.) тяжелые отношения, потому что он неоднократно просил о вещах, в которых я ему отказывал", - сказал Вовк.

"Например, он говорил, что Крючковы из "Энергомережи" - неплохие парни. Потом он свое мнение изменил, а я понял, что на него не нужно обижаться. К нему как к замглавы фракции приходит много людей с просьбами, и он иногда в командном тоне пытается это ретранслировать. Однако у меня нет задачи их выполнять", - заявил глава НКРЭ.

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"На рынке больше слухов, что у меня с ним отношения so-so. То есть они в рамках приличия, но были случаи, когда на уровне АП пытались делать очные ставки, предметом которых было помирить меня с Кононенко, которого я якобы обидел", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №2966 о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и отправила документ на повторное второе чтение.

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявлял, что принятие закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)" позволит обновить кадровый состав этой комиссии, а также снизить зависимость от других органов в принятии решений. Комиссия сможет устанавливать уровень зарплат сотрудников, который будет их мотивировать, и позволит привлекать более профессиональных сотрудников.