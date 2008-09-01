ВР завтра собирается послушать Ющенко

Верховная Рада завтра первым вопросом заслушает выступление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время Согласительного совета.

Как отметил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, на данный момент этот вопрос не снимается и он ждет соответствующего подтверждения от главы государства.

Кроме того, на Согласительном совете была достигнута договоренность относительно рассмотрения завтра в ВР вопроса о событиях на Кавказе, а также пакета законопроектов относительно повышения престижа шахтерского труда.

Также парламент завтра планирует рассмотреть вопрос избрания вице-спикеров. Как сказал А.ЯЦЕНЮК, если будут внесены кандидатуры на эти должности, то их можно будет проголосовать единым списком на протяжении 1,5 часов.