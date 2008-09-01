ВР завтра собирается послушать Ющенко
Яценюк ждет подтверждения от Президента
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время Согласительного совета.
Как отметил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, на данный момент этот вопрос не снимается и он ждет соответствующего подтверждения от главы государства.
Кроме того, на Согласительном совете была достигнута договоренность относительно рассмотрения завтра в ВР вопроса о событиях на Кавказе, а также пакета законопроектов относительно повышения престижа шахтерского труда.
Также парламент завтра планирует рассмотреть вопрос избрания вице-спикеров. Как сказал А.ЯЦЕНЮК, если будут внесены кандидатуры на эти должности, то их можно будет проголосовать единым списком на протяжении 1,5 часов.