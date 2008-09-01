У регионалов "сегодня возникла" новая кандидатура на вице-спикера

Сегодня Партия регионов определится с кандидатурой на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на заседании совета фракции этот вопрос обсуждался, а окончательное решение будет принято на заседании политсовета партии.

Он отметил, что среди кандидатов есть кандидатуры, звучавшие ранее, – Андрея КЛЮЕВА и Сергея ЛЕВОЧКИНА, а также «сегодня возникла кандидатура» Александра ЛАВРИНОВИЧА.