У регионалов "сегодня возникла" новая кандидатура на вице-спикера
16:40, 01 сентября 2008Политика
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Обещают определиться до завтра
Сегодня Партия регионов определится с кандидатурой на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции ПР Виктор ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что на заседании совета фракции этот вопрос обсуждался, а окончательное решение будет принято на заседании политсовета партии.
Он отметил, что среди кандидатов есть кандидатуры, звучавшие ранее, – Андрея КЛЮЕВА и Сергея ЛЕВОЧКИНА, а также «сегодня возникла кандидатура» Александра ЛАВРИНОВИЧА.
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