В Верховной Раде может появиться гермафродит?

Сегодняшнее заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ - это ультиматум коалиции и правительству.

Об этом сказал руководитель Центра прикладных политических исследований Владимир ФЕСЕНКО.

По его словам, в нынешнем заявлении, по сути, расписан сценарий и порядок заданий и для коалиции и для правительства. В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что речь идет не о судьбе коалиции, а главный вопрос для секретариата Президента это вопрос правительства Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отмети В.ФЕСЕНКО, в сегодняшнем заявлении В.БАЛОГИ, по сути, поставлен ультиматум и коалиции и правительству о том, что они или принимают законопроекты, которые усиливают президентскую систему власти, или «будет дана команда и Конституционному суду, и на уровне коалиции о том, чтобы прекратить и политически, и юридически существование парламентской коалиции».

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что нынешняя сессия парламента будет или последней в работе этого парламента, или «еще полтора года парламент пробултыхается, проболтается в полукризисном состоянии».

По его словам, «нынешняя коалиция, а вместе с ней и парламент – это живой труп». «И судьба ВР это передвижение между палатой интенсивной терапии и реанимацией», - подчеркнул он, отметив, что на этой сессии никакой «серьезной работы не будет».

В.ФЕСЕНКО не исключает возможности, что после развала коалиции будет создана новая, на основе большинства из фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» и Партии регионов. В.ФЕСЕНКО назвал такую коалицию кентавром, где «одна голова будет смотреть в одну сторону, а ноги-руки и прочие какие-то члены этого существа будут смотреть совсем в другую сторону». Он также сказал, что такой вариант коалиции можно назвать «гермафродитом».

По его словам, вторым вариантом развития событий могут быть досрочные парламентские выборы. Он подчеркнул, что в этом случае на парламентские выборы пойдут новые политические проекты. По его мнению, на них будут задействованы те же технологии, что и на выборах мэра и рады в городе Киеве.

В.ФЕСЕНКО считает, что будет «проходить торговля голосами избирателей и боюсь это будет серьезным взносом в системный кризис украинской демократии».

«Нынешняя сессия это разведка боем перед выборами», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.БАЛОГА заявив, что на протяжении первых сессионных заседаний Верховной Рады после завершения каникул нынешнее парламентское большинство должно продемонстрировать обществу свою способность к плодотворной работе. По его словам, исходя из того, что возможности коалиции для эффективного законотворчества были сильно ослаблены, ей нужно практическими действиями возобновить результативность в принятии необходимых для государства решений. Руководитель президентского Секретариата напомнил, что до сих пор не принят пакет первоочередных законопроектов, предусмотренных соглашением о создании коалиции демократических сил.

Главную причину невыполнения коалиционного соглашения В.БАЛОГА видит в том, что его положения идут вразрез с амбициями и планами БЮТ и ее лидера. Этот разрыв, в частности, объясняет и тот факт, что нередко союзниками этой политической силы становились внекоалиционные фракции. При этом он допустил: “В случае, если такие возможности будут разрушены, тогда встает вопрос о возможности формирования нового большинства, где непременными участниками должны быть две из трех самых многочисленных фракций - Партии регионов, БЮТ и «НУ-НС». «Неоднократные совместные действия «бютовцев» и «регионалов» дают основания для предположения, что союз БЮТ и ПР - совсем не утопичен. Пусть новая коалиция будет и в такой конфигурации - главное, чтобы во власть вернулись, наконец, спокойствие и согласованная работа правительства и парламента. Если же большинство в Верховной Раде не образуется, то это будет означать парламентский кризис, единственно возможным выходом из которого являются досрочные выборы», - сказал В.БАЛОГА.