Суд восстановил Кулика в должности военного прокурора сил АТО

Об этом говорится на официальном сайте суда.

В сообщении отмечается, что коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Кулика, на решение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 4 июля, которым было удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украина и Кулик был отстранен от должности военного прокурора сил АТО, руководителя военной прокуратуры сил АТО на два месяца - до 4 сентября.

«По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Кулика, удовлетворить, а постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 4 июля 2016 года отменить», - говорится в сообщении.

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В свою очередь, Апелляционный суд принял новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении Кулика, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины, от должности военного прокурора сил АТО, руководителя военной прокуратуры сил АТО.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 1 июля направило в суд ходатайство об избрании Кулику пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, а также об отстранении от занимаемой должности.

4 июля Соломенский райсуд Киева избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства.