Ющенко подарил школе три доски

Сегодня, в День знаний, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжественном открытии новостройки Хотовского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа І-ІІІ степеней - гимназия» в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на праздничной линейке глава государства поздравил учеников, учителей и родителей с открытием новой школы и началом нового учебного года.

В выступлении В.ЮЩЕНКО отметил главное место, которое традиционно занимает в нашем обществе образование. «И сегодня мы высоко держим планку народного образования», - сказал Президент, заметив, что открытие новой школы является еще одним свидетельством внимания к просветительской сфере.

Глава государства также засвидетельствовал уважение лучшим украинским учителям. «Убежден, что это одна из самых величественных профессий», - сказал он, отметив, что как Президент прилагает все усилия для повышения статуса украинских педагогов и национальной школы. «Именно украинская школа, учитель дают те принципы конкурентоспособности и общества, и экономики, и человека, которые нужны сегодняшнему миру», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также подчеркнул важность патриотического воспитания в украинских школах, поскольку так, по его словам, «формируется корень сильного, самодостаточного государства». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хотел бы, чтобы каждый выпускник украинской школы оставлял ее стены настоящим гражданином своего государства. «Я хотел бы, чтобы каждый ребенок, который сегодня переступает порог украинской школы, выходил из нее мудрым патриотическим гражданином... и приносил на много лет наперед пользу своему родному краю, своей Родине», - сказал Президент.

Глава государства перерезал символическую ленту перед входом в новостройку. Он также осмотрел помещение школы, в частности, актовый зал, библиотеку, спортзал, а также ознакомился с экспозицией работ учеников и экспонатами будущего школьного музея. В.ЮЩЕНКО передал в подарок школе три интерактивные доски.

На первом уроке, который был посвящен 1020-летию Крещения Киевской Руси, Президент пообщался с учениками.

В церемонии открытия школы в г. Хотове также приняли участие министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента Украины в Верховной Раде Оксана СЛЮСАРЕНКО.