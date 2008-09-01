Сегодня совет коалиции рассмотрит три ключевых вопроса

1 сентября состоится заседание Совета коалиции, на которое планируется вынести три ключевых вопроса.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу НУНС, по словам лидера "Нашей Украины" Вячеслава КИРИЛЕНКО, “перед началом очередной сессии Верховной Рады Украины, 1 сентября состоится заседание Совета коалиции. Первыми вопросами мы предложим рассмотреть ход ликвидации последствий наводнения в шести областях, вопрос российско-грузинского конфликта, чтобы определить консолидированную позицию, предложим рассмотреть изменения в бюджет с тем, чтобы оперативно отреагировать на нужды регионов, пострадавшие от наводнения, и распределить другие дополнительные доходы государственного бюджета с целью обеспечения потребностей людей и разных направлений экономики. Это для нас три ключевые вопроса”.

В.КИРИЛЕНКО также не исключил, что во время заседания "возникнут политические дискуссии". “Они у нас всегда есть”, - добавил В.КИРИЛЕНКО.

“Коалиция существует, несмотря на определенные разногласия. Их необходимо преодолевать и двигаться вперед. У нас есть претензии к нашим партнерам из пакета вопросов, и мы их не скрываем. Мне не нравится долговременная молчанка премьер-министра в вопросе российско-грузинского конфликта, ведь Грузия является нашим партнером, мы вместе сотрудничаем в рамках ГУАМ. Не нравится мне и отсутствие оценки у премьера действий ЧФ РФ. Все эти вопросы должны получить надлежащую оценку как правительства, так и премьер-министра”, – сказал лидер “Нашей Украины”.