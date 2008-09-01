Яценюк приготовил пакет предложений о единстве коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня обнародует пакет предложений, которые бы спасли не только коалицию, но и в целом демократическую идею. Об этом он заявил 31 августа в интервью журналистам после открытия студенческого комплекса Львовского института банковского дела Университета банковского дела НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК отметил, что речь будет идти о необходимости единения демократических сил, или в результате отдельных политических амбиций фактического раскола демократических сил.

В то же время спикер подчеркнул, что такой раскол может тянуть за собой беспрецедентные последствия, в том числе и для украинской демократии.

Комментируя представление иска Блоком Юлии Тимошенко относительно бездеятельности А.ЯЦЕНЮКА в вопросе прекращения депутатских полномочий одного из перебежчиков – Игоря РЫБАКОВА, председатель ВР отметил, что “такой процесс является нормальным явлением”. “Это еще один признак правового государства. Кто бы мог когда-то подумать, что в советское время на первого секретаря ЦК или на голову Верховной Рады подадут в суд”, – сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК считает, что это нормальное явление, когда та ли иная политическая сила обращается в суд относительно деятельности или бездеятельности определенных должностных лиц. “Суд на этот счет разберется. Но вполне понятно, что это не правовой вопрос, а политический, и речь идет о выживании коалиции”, - сказал спикер парламента.