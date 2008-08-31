Яценюк: фактически начинается президентская компания

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что новый политический сезон, который начнется с открытием третьей сессии ВР, будет достаточно агрессивным. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после открытия студенческого комплекса Львовского института банковского дела Университета банковского дела НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ЯЦЕНЮКА, фактически начнется не только новый политичный сезон, но и президентская кампания.

“От такого сезона очень легко ожидать чрезмерной агрессивности, тяжелых баталий, вряд ли системных реформ, но при всем этом я убежден, что это те демократические преобразования, которые нужны украинскому государству”, - сказал спикер.

Он уверен, что новый политический сезон будет очень интересным, интенсивным и зрелищным. “Главное, чтобы он был результативным”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.