Тимошенко: каждого политика стоило бы отправить на пару недель в шахту

Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО поздравила соотечественников с Днем шахтера.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

“Несколько месяцев назад я спустилась в забой. Сказать, что я была поражена, - ничего не сказать. Это был шок от увиденного, от осознания того, в каком аду Вы работаете и добываете украинский уголь”, - говорится в приветствии.

При этом премьер выразила убеждение, “что каждого украинского политика, министра стоило бы отправить на пару недель в шахту, чтобы они отбойным молотком добыли свою тонну угля”. “Может, тогда в нашей стране научатся уважать труд шахтера и будут воздавать должное Вашей отрасли – отрасли номер один в Украине! Ведь благодаря горнякам, добытому Вами углю, наша Родина может получить настоящую энергетическую независимость”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Отметив, что сегодняшний профессиональный праздник - “это лишь один день в календаре”, премьер-министр заверила, что желает, чтобы шахтеры знали, что правительство приложит все усилия для того, чтобы они “ежедневно, ежеминутно, а не несколько раз в год - от случая к случаю - чувствовали заботу государства”. “Такой негативный подход к отрасли, который практиковался во все предыдущие годы независимости нашей страны, я обещаю прекратить. Мы вернем престиж шахтерскому труду, а зарплату горняков сделаем достойной – труд украинских шахтеров должен быть на европейском уровне, ведь черное золото продается по мировым ценам”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив: “Мы восстановим справедливость!”.