Яценюк: на собственном опыте знаю, что такое нелегкий труд шахтера

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в День шахтера, 31 августа, осуществит рабочую поезду в Львовскую область, где поздравит шахтеров Червонограда с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщал со ссылкой на пресс-службу парламента. Как отмечается в сообщении, председатель Верховной Рады направил руководителям и коллективам всех угледобывающих предприятий Украины поздравительные телеграммы по случаю профессионального праздника.

“Уголь, добытый вами, иногда в сверхтяжелых геологических условиях, имеет исключительное значение для энергетической безопасности страны, позволяет бесперебойно работать металлургическому комплексу», - говорится в тексте приветствия. “На собственном опыте знаю, что такое нелегкий труд шахтера. Ведь в прошлом году мне пришлось лично спуститься в лаву и свыше часа провести под землей. Для меня сегодняшний праздник – это, прежде всего, дань уважения ежедневному подвигу шахтеров. А еще – день памяти тех, кто не вернулся из забоя, кого до сих пор оплакивают матери, жены и дети», - отметил председатель Верховной Рады.

По его словам, сегодня угольная отрасль играет чрезвычайно важную роль в энергетической независимости нашего государства. А.ЯЦЕНЮК пожелал шахтерам и их семьям крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.