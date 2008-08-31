Зарплата украинского прапорщика повышена до 1 тысячи долларов

Кабинет министров Украины постановлением № 752 от 27 августа увеличил размер ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение служебных обязанностей за пределами Украины военнослужащим Вооруженных Сил из состава украинских миротворческих контингентов и миротворческого персонала (кроме миротворческого персонала Украины в Республике Ирак и в Исламской Республике Афганистан), которые содержатся за счет государственного бюджета.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, размер вознаграждения для командира дивизии увеличен до 1,400-1,430 долларов с 1,080-1,100 долларов, для командира бригады – до 1,340-1,370 с 1,030-1,050 долларов, для командира полка – до 1,310-1,330 с 1,010-1,050 долларов, для командира батальона, дивизиона – до 1,270-1,290 с 980-990 долларов, для командира роты, батареи – 1,210-1,220 долларов с 930-940 долларов, для начальника отдела, службы – до 1,180-1,200 с 910-920 долларов, для начальника группы, отделения – до 1,170-1,180 с 900-910 долларов, для старшего офицера – до 1,160-1170 с 890-900 долларов, для офицера – до 1,140-1,160 с 880-890 долларов, для командира взвода – до 1,130-1,140 с 870-880 долларов. Заработная плата прапорщика также будет превышать 1 тысячу долларов (ранее она составляла почти 850 долларов), а рядового – составит почти 800 долларов (ранее она составляла около 600 долларов).

Кроме того, правительство ввело доплаты за особые условия службы для военнослужащих летного состава миротворческих контингентов. В частности, за налет до 20 часов на протяжении календарного месяца - 5 процентов, а за налет 20 и более часов на протяжении календарного месяца - 10 процентов от должностного оклада.