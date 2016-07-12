Рада дополнительно выделила ЦИК более 27 миллионов на проведение промежуточных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2016 год» (№4865) проголосовали 238 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом на 27 755,8 тыс. грн увеличены расходы Центральной избирательной комиссии. Предусмотрено выделить кодом 6731020 «Проведение выборов народных депутатов Украины» 12 500 тыс. грн; кодом 6731050 «Функционирование Государственного реестра избирателей» - 15 255,8 тыс. грн.

Как сказал народный депутат Сергей Алексеев («фракция БПП»), эти средства необходимы для проведения выборов 17 июля. По его словам, в частности возросло количество избирательных участков до 1 тыс. 142, а ранее было предусмотрено 600 участков.

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Также Алексеев отметил, что предполагалось участие в выборах 175 кандидатов в народные депутаты, а фактически их 376, поэтому необходим дополнительный объем финансирования.

По словам депутата, эти дополнительные расходы из бюджета планируется компенсировать за счет административного сбора за проведение государственной регистрации юридических, физических лиц, предприятий и общественных формирований.