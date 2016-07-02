Раде предлагают дополнительно выделить ЦИК более 27 миллионов гривень на промежуточные выборы

Как сообщает УНИАН, в ВР зарегистрирован проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", автором которого является Алексеев.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с 1 мая 2016 года существенно изменены условия оплаты труда членов Центральной избирательной комиссии, работников Секретариата Центральной избирательной комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, поэтому возникла насущная необходимость в дополнительных ассигнованиях для осуществления оплаты труда в новых условиях.

Законопроектом предлагается увеличить расходы 12 500,0 тыс. гривен по коду 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" и на 15 255,8 тыс. гривен по коду 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей".

В соответствии с законом эти расходы должны покрываться за счет увеличения доходов по коду 13030800 «Рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа" на 27 755,8 тыс. гривен.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия повторно обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров по вопросу увеличения расходов на сумму 12 млн 500 тыс. гривен на организацию подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины 17 июля.