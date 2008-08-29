Ющенко напомнил, что Украина все еще ждет "четкого сигнала" от ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с Президентом Латвии Валдисом ЗАТЛЕРСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны обсудили ситуацию вокруг российско-грузинского конфликта и обменялись мнениями относительно возможных шагов мирового сообщества по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Грузии. В.ЗАТЛЕРС информировал В.ЮЩЕНКО о внеочередном саммите ЕС, который состоится 1 сентября с.г. в Брюсселе и будет посвящен обсуждению сложившейся ситуации.

Стороны также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества и европейской и евроатлантической интеграции Украины. Президент В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине ожидают четкого сигнала относительно перспективы членства в Европейском Союзе, и потому особое значение будет иметь проведение Двенадцатого Саммита Украина - ЕС, который состоится в г. Эвиан (Франция) 9 сентября с.г. Президент В.ЗАТЛЕРС заверил, что Латвия последовательно поддерживает перспективу членства Украины в ЕС и продолжает осуществлять мероприятия в этом направлении.