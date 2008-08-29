В МИД кажется поняли, с какой целью ЧФ РФ усиливает охрану

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание России на то, что усиление Черноморским флотом охраны своих объектов для „исключения возможных провокаций” возможно лишь в пределах мест дислокации подразделений ЧФ РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В МИД отмечают, что Украина не отрицает права РФ принимать необходимые меры с целью обеспечения охраны своих воинских подразделений, которые временно базируются на украинской территории в соответствии с существующими двусторонними договоренностями.

“В то же время, обращаем внимание российской стороны на то, что подобные действия возможны исключительно в пределах мест дислокации подразделений ЧФ РФ, определенных упомянутыми договоренностями, и таким образом, не могут осуществляться вне этих границ”, - отметили в пресс-службе.

В министерстве убеждены, что соблюдение такого требования сделает невозможными любые провокационные действия и не будет возмущать общественное мнение, что, как кажется, и имеет целью ЧФ РФ, обнародовав упомянутые заявления.

Как сообщал УНИАН, Черноморский флот РФ усилил охрану своих объектов в Украине для исключения возможных провокаций. Об этом сообщил 28 августа помощник главнокомандующего ВМФ России Игорь ДЫГАЛО. По его словам, у руководства ВМФ РФ имеется информация о том, что в ближайшее время ожидаются такие провокации со стороны различных общественных организаций, а также хозяйственных и судебных органов Украины.