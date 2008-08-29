Ющенко в Донецке увидел звезды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии Донецкого культурно-просветительского центра «Планетарий».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства также посмотрел фрагменты учебного фильма в демонстрационном зале центра.

Пресс-служба отмечает, что культурно-просветительский центр «Планетарий» оснащен самым современным оборудованием - он в частности имеет шесть проекторов трехмерного изображения; аппаратно-программный комплекс, который включает профессиональные цифровые звуковые и визуальные системы. Уникальная система цифрового планетария и примененные в нем новейшие технологии позволяют зрителю достичь эффекта пространственно-временного перемещения с возможностью моделирования времени с минимальным промежутком в 100000 лет. Благодаря современному программному обеспечению можно делать измерения и вычисления, наблюдать за астрономическими событиями прошлого и будущего, перемещаться по Солнечной системе, увидеть топографию, геологические параметры и атмосферные характеристики планет, наблюдать за дневным и ночным небом в реальном времени, а также движением небесных светил в реальном и ускоренном времени.