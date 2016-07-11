Гройсман верит, что Украина и Канада откроют новые возможности экономического торгового сотрудничества

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Я глубоко верю в то, что с каждым годом наши отношения будут крепче, мы сможем открыть новые возможности нашей экономического торгового сотрудничества, мы сможем совместить наши культурные традиции, навсегда будем стратегическими партнерами, которые доверяют друг другу, поддерживают и с пониманием относятся друг к другу ", - заявил Гройсман во время неформальной встречи премьер-министров Украины и Канады с представителями деловых кругов.

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Гройсман подчеркнул особую важность последовательной поддержки Украины Канадой в сложный для страны период "отстаивание независимости и права на самоопределение".

Глава правительства подчеркнул, что Украина и Канада имеют значительный потенциал по развитию сотрудничества, в частности в экономической сфере. По его словам, важный шаг по единению стран было сделано после подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Он напомнил, что подписание Соглашения состоялось после масштабного канадско-украинского бизнес-форума, который состоялся 20-21 июня в Торонто.

В свою очередь Джастин Трюдо выразил поддержку Украине на пути реформ и в противодействии военной агрессии. "Украина столкнулась с огромными вызовами, но все равно мы ожидаем экономический рост, - сказал он, и добавил -Это бремя не только для Украины, но и для всего мира. Мы должны приложить все усилия, чтобы исправить положение. Канада всегда будет стоять бок о бок с Украиной".

Трюдо также высказался за активизацию работы канадских инвесторов в Украине и украинских инвесторов в Канаде.

"Мы приложим все усилия, чтобы Украина шла вперед", - заявил он.