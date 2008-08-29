Кириленко: НУ-НС не скрывает, что у нас есть претензии к БЮТ

1 сентября состоится заседание Совета коалиции.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, по словам лидера "Нашей Украины" Вячеслава КИРИЛЕНКО, “перед началом очередной сессии Верховной Рады Украины, 1 сентября состоится заседание Совета коалиции. Первыми вопросами мы предложим рассмотреть ход ликвидации последствий наводнения в шести областях, вопросы российско-грузинского конфликта, чтобы определить консолидированную позицию, предложим рассмотреть изменения в бюджет с тем, чтобы оперативно отреагировать на потребности регионов, которые пострадали от наводнения, и распределить другие дополнительные доходы государственного бюджета с целью обеспечения потребностей людей и разных направлений экономики. Это для нас три ключевых вопроса”.

Во время встречи с журналистами, находясь с рабочей поездкой в Черновицкой области, В.КИРИЛЕНКО сказал, что не исключает, что во время заседания "возникнут политические дискуссии".

«Они у нас всегда есть», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

«Коалиция существует, несмотря на определенные разногласия. Их нужно преодолевать и двигаться вперед. У нас есть претензии к нашим партнерам по ряду вопросов, и мы их не скрываем. Мне не нравится длительная молчанка премьер-министра по вопросу российско-грузинского конфликта, ведь Грузия является нашим партнером, мы вместе сотрудничаем в рамках ГУАМ. Не нравится мне и отсутствие оценки у премьера действий ЧФ РФ. Все эти вопросы должны получить надлежащую оценку как правительства, так и премьер-министра”, – отметил председатель “Нашей Украины”.