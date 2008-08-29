Ющенко знает, как освободить шахты из "ведомственного рабства"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает установить рыночные цены на украинский уголь.

Об этом он сказал, выступая на торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Донецке.

Президент подчеркнул, что если бы действующая власть дала возможность шахтам продавать свой уголь по рыночным ценам, то шахты были бы рентабельными. «Сегодня эта шахта, если бы она была вне ведомственного рабства, в нынешних ценовых условиях она была бы исключительно рентабельной, но сегодня из этой шахты забирают уголь по цене 435 грн. (за тонну)», - сказал Президент, подчеркнув, что это - неуважение к труду шахтеров.

Также В.ЮЩЕНКО отметил: если государство не создает условий, при которых каждый шахтер, каждая шахта получал бы столько, сколько стоит уголь на рынке, то ни один социальный закон не поможет улучшить жизнь шахтеров. «Потому что первой меркой уважения к любой профессии является ее оплата, оплата за сделанный труд», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня на рынке уголь не продается дешевле, чем за 600 грн., в том числе это касается и украинского рынка, и поэтому покупать у наших шахт уголь по 435 грн. – это свидетельство некомпетентности и неуважения к отрасли, а также к шахтеру.

«Безусловно, нужно иметь в виду: даже если мы воспроизведем ценовой эквивалент, если мы даже в «Октябрьском руднике» будем платить за тонну 635 или 650 грн., и этого будет маловато, безусловно, государство должно стоять рядом, если оно в своем секторе собственности держит этот объект», - сказал Президент.

Он также призвал привлекать инвестиции на шахты, и не бояться прихода частных инвестиций.