Евродепутаты советуют Ющенко помириться с Тимошенко

Депутаты Европарламента от группы народных партий Чарльз ТЕННОК (Великобритания) и Эльмар БРОК (Германия) призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО примириться с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО для сохранения территориальной целостности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы народных партий Европарламента, об этом депутаты заявили, комментируя заявление, сделанное 18 августа заместителем главы Секретариата Президента Украины Андреем КИСЛИНСКИМ, в котором он обвинял Ю.ТИМОШЕНКО в связях с лидерами России и в сотрудничестве с Кремлем для гарантирования ее поддержки на президентских выборах 2010 года.

«Это обвинение является безосновательным и, очевидно, является попыткой дискредитации премьер-министра», - заявил Ч.ТЕННОК.

Он отметил, что наступило время для того, чтобы В.ЮЩЕНКО оставил в стороне свою вражду с премьер-министром.

Комментируя заявление А.КИСЛИНСКОГО относительно того, что связи Ю.ТИМОШЕНКО с российскими лидерами подтверждаются недостаточностью поддержки ею Грузии во время последнего конфликта, депутат выразил понимание того, что В.ЮЩЕНКО из чувства солидарности со своим другом, Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ чувствовал необходимость поехать в Тбилиси для выражения своей поддержки.

В то же время, отметил Ч.ТЕННОК, заявление Президента относительно предупреждения о возвращении российских кораблей в Севастополь выходило за рамки его полномочий.

«Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО избрала иную стратегию, стратегию сохранения «холодной головы» во время кризиса. Украинский премьер, которая лично является объектом международного ордера на арест, выданного Россией, знает очень хорошо, что Украина должна избегать неразумных провокаций против своего могучего соседа», - сказал депутат.

Он также сравнил спокойное поведение Ю.ТИМОШЕНКО с поведением канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, которая сохраняла жесткий, но взвешенный тон в своих усилиях сдержать российские реваншистские инстинкты.

При этом евродепутат выразил убеждение, что Украина должна быть особенно осторожной в вопросах сохранения как территориальной целостности, так и национального единства, особенно учитывая наличие замороженного конфликта в Приднестровье, а также то, что 30% граждан Украины представляют русскоязычное сообщество.

В свою очередь, Е.БРОК отметил, что В.ЮЩЕНКО, как «отец нации и гарант ее суверенитета и безопасности» должен забыть о политических разногласиях с Ю.ТИМОШЕНКО для консолидации прозападной правящей коалиции.

«В.ЮЩЕНКО во время кризиса должен был бы сейчас запретить говорить всем тем в своей администрации, кто, как господин КИСЛИНСКИЙ, пытаются заработать дешевые дополнительные баллы в споре с Ю.ТИМОШЕНКО накануне выборов 2010 года», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст правоохранительным органам для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр опровергла обвинения Секретариата Президента в измене национальных интересов.