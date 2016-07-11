В БПП уверены, что "оппоблоковцы" не сложат мандаты из-за страха уголовной ответственности

Об этом она сказала в эфире "5 канала", сообщает пресс-служба БПП.

Таким образом нардеп прокомментировала заявление председателя фракции ОБ Юрий Бойко о возможности сложения мандатов.

"Это заявление можно подвергнуть сомнению, потому что депутаты от "Оппозиционного блока" не сдадут мандаты из-за того, что сейчас активизировалась работа Генпрокуратуры и НАБУ относительно расследования политической коррупции. У нас есть пример Онищенко, Клюева, это как раз и есть представители "Оппозиционного блока". Я не думаю, что они решатся сделать такой шаг. Они просто хотят расшатать ситуацию и еще больше внести напряжение в общество", – заявила Ионова.

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Она также высказала мнение, что то, что сейчас происходит в сессионном зале, уже можно назвать формированием “широкой коалиции”.

“Именно эти фракции могут составить большинство в следующем парламенте", – добавила Мария Ионова.