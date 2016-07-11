"Оппоблок" грозится сложить мандаты, чтобы ВР распустили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции Юрий Бойко на заседании Согласительного совета.

По его словам, нынешний парламент "или должен работать, или давайте будем честными перед избирателями, - парламент не состоялся, давайте самораспустимся, и пусть люди выбирают такой парламент, который нужен для них".

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"Позиция нашей фракции - мы готовы сдать 43 мандата, и нам нужно еще 80 с копейками для того, чтобы этот парламент перестал существовать, люди избрали новый состав (как известно, для инициирования досрочных парламентских выборов и роспуска парламента необходимо, чтобы, минимум, 150 народных депутатов отказались от своих депутатских мандатов - УНИАН)".

В то же время он подчеркнул, что перед этим необходимо внести изменения в избирательное законодательство.