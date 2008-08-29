В МИД Украины рады, что Медведев хочет выполнять договоры по ЧФ РФ

Украинская сторона приветствует стремление России соблюдать свои международные обязательства по вопросу временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины, в частности, три базовых соглашения от 1997 года.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с заявлением Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА по вопросу ЧФ РФ.

В пресс-службе МИД отметили, что именно пунктами 1 и 5 статьи 15 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины определено, что пересечение государственной границы Украины кораблями и летательными аппаратами ЧФ РФ осуществляется на основе действующего законодательства Украины, а передвижение сил флота по украинской территории осуществляется после согласования с украинской стороной.

”Надеемся, что РФ будет соблюдать соответствующие требования базовых соглашений и выполнять их в полном объеме, как об этом заявил Президент РФ МЕДВЕДЕВ», - отмечается в комментарии.

В то же время в МИД считают “по меньшей мере, некорректной” постановку вопроса относительно „управления” ЧФ РФ, который временно размещается на территории Украины.

“ЧФ РФ – это военно-морская база иностранного государства на территории Украины, поэтому украинская сторона априори не может осуществлять руководство вооруженными силами других государств”, - говорится в комментарии.

В МИД отмечают, что никто не может подвергнуть сомнению суверенное право Украины осуществлять контроль за пребыванием иностранных войск на своей территории. Такой контроль осуществляется Украиной на основе действующих международных соглашений относительно ЧФ РФ и норм международного права.

Отвечая 28 августа на вопрос журналистов на пресс-конференции в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, Д.МЕДВЕДЕВ отметил: ”Что касается проблемы флота, то эти проблемы должны решаться на основании двух юридических фактов. Первый факт - это заключение специального соглашения о флоте. И российский флот на основании такого соглашения присутствует и выполняет свои обязательства”.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, в рамках этого соглашения могут применяться любые процедуры. Президент РФ обратил внимание на то, что любое международное соглашение имеет более “высокую” юридическую силу, чем указы и распоряжения местной власти. “В этом содержание международного права”, - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

По словам Президента РФ, второй юридический факт – Черноморский флот является интегральной частью российских вооруженных сил. “Российские вооруженные силы подчиняются Верховному главнокомандующему. Верховным главнокомандующим является по Конституции президент. Из этого и нужно исходить, а остальное - эмоции”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.