Луценко похвалил выбор Демократической партии США

Министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что кандидатура Барака ОБАМЫ (в Президенты США) может быть лучше для Украины, поскольку это добавит логики международной политике США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал во время пребывания в Денвере, где он принимает участие в Форуме международных лидеров, организованном Национальным демократическим институтом в рамках общенационального съезда Демократической партии США.

«Возможно, победа демократического кандидата (на выборах Президента США) будет означать большую коллегиальность принятия международных решений и меня это радует, потому что, как сегодня сказала Мадлен ОЛБРАЙТ, авантюры людей, которые идут сами по себе, не обращая на других внимания, не являются хорошими для любой страны, а особенно для Украины, которая находится на пути определенного противостояния между европейскими (западными) демократиями и Российской Федерацией», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО в интервью «Голосу Америки».

Поэтому, убежден он, для Украины заявления демократов о большей коллегиальности и большем союзничестве при принятии каких-либо решений являются очень выгодными. «Мне это импонирует», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.