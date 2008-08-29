В Великобритании считают, что Украина - ключ в отношениях ЕС с Россией

Украина, как только она станет отвечать критериям Европейского Союза, должна стать полноценным членом ЕС, говорится в авторской статье министра иностранных дел Великобритании Дэвида МИЛИБЕНДА, опубликованной в газете “Гардиан” сегодня, 29 августа.

В статье отмечается, что перспектива и реальность членства в Евросоюзе усилили стабильность, процветание и демократию в странах Восточной Европы, и они должны сделать то же и для других стран, в частности, для Украины.

Говоря об отношениях Украины с НАТО, Д.МИЛИБЕНД отметил, что они не представляют угрозы для России. “Они должны служить для того, чтобы усилить украинские демократические институты и ее независимость – и Россия от этого со временем даже выиграет”, - отметил министр иностранных дел Британии в своей статье.

Он также отметил, что Украина является “ключом” в отношениях ЕС с Россией. “Она (Украина - УНИАН) имеет сильные связи с Россией, в которых обе страны являются очень заинтересованными. Но, в то же время, Украина является европейской страной. Украинские лидеры заявили о стремлении вступить в Европейский Союз”, - говорится в статье Д.МИЛИБЕНДА.