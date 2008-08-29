Ющенко поручил Тимошенко сделать для шахтеров "то, что нужно"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 2009 году ждет от правительства начала реальных реформ угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил в интервью журналистам в во время пребывания в г. Красноармейск в рамках рабочей поездки в Донецкую область.

Глава государства отметил, что сегодня «проблемой номер один» в этой сфере является то, что теме ее реформирования не было уделено достаточно внимания со стороны профильного министерства, исполнительной власти, шахтных управлений и т.п.

«Украинскому правительству, Министерству угольной промышленности все нужно сделать для того, чтобы то, о чем мы говорили годами, сегодня превращалось в действие. Это то, что сегодня нужно шахтеру, угольной отрасли и государству», – сказал Президент, подчеркнув, что необходимо приложить все усилия, чтобы следующий год также не был упущенным для отрасли.

По мнению главы государства, ключевое место в реформировании угольного сектора должны занимать частные инвесторы. «Не нужно бояться акционирования, не нужно бояться, что рядом с государством появляется другая ответственная сторона, что при правильном мотивировании принесет деньги, которые государство никогда не принесет в эту отрасль, даст людям зарплату, рабочие места, безопасность, а стране – эффективно работающую экономику», – сказал Президент.

Глава государства также выступил за упрощение порядка лицензирования добычи угля малыми и средними предприятиями. «Я дам поручение правительству проработать и упростить действующий порядок лицензирования», – сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос о способах борьбы с нелегальной добычей угля, в частности в Донецкой области.