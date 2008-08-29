Адамкус: события на Кавказе увеличили шансы Украины и Грузии на ПДЧ

Президент Литвы Валдас АДАМКУС считает, что последние события на Кавказе увеличивают шансы Украины и Грузии получить План действий относительно членства в НАТО. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью газете «Украина молода».

"Сейчас появились новые факторы дестабилизации в регионе, и если бы Украина и Грузия были членами НАТО, то подобного не случилось бы", - сказал АДАМКУС.

На вопрос корреспондента о том, как чувствовал себя Президент Литвы во время опасной поездки в Тбилиси, АДАМКУС ответил: "Когда ты защищаешь свои принципы, то не думаешь в это время о каких-то опасностях. Я считаю, было бы неблагородно быть в стороне, когда происходят такие события, и для меня было очень важно стоять на площади в Тбилиси перед многотысячным собранием людей и отдавать им дань моего уважения. Мы защищали основные принципы демократии и будем защищать их независимо от того, какие опасности нам будут угрожать".

По приезде из Тбилиси Президент Литвы поделился своими впечатлениями и оценками с президентом США. "Рассказанное мной произвело впечатление и на Джорджа Буша, и на кандидатов в президенты США, с которыми я тогда также пообщался. Причем не я им звонил, а сам президент США несколько раз звонил по телефону мне, как и кандидаты в президенты. Это значит, что наш шаг заметили на мировом уровне".