У Черновецкого есть 8 машин из Пентагона

Победитель выборов мэра Киева Леонид Черновецкий уверен в том, что после его окончательной победы все религиозные конфессии в Украине выразят ему свою поддержку.

"С момента, когда киевляне выразили мне доверие, все церкви, официально признанные в Украине, особенно православная и католическая, будут приближены ко мне очень серьезно. Я нуждаюсь в том, чтобы они осуществляли влияние на общественность", - сказал Черновецкий журналистам во вторник.

На упреки относительно его членства в религиозной секте Посольство Божье, он сказал:

"Я крещен в 1953 году. Я не выкрест и никуда оттуда не делся. Я – православный".

На вопрос, может ли быть его советником пастор Посольства Божьего Сандей Адаладжа, он спросил журналистов "Откуда вы?" и уклонился от ответа.

Вместе с тем на вопрос, готов ли он взять в свою команду Виталия Кличко, Черновецкий ответил: "В моей команде может появиться любой человек, который говорит и делает то, что ему говорят".

На вопрос, что будет с легкоатлетическим манежем, который предназначен для тренировок украинских спортсменов и на территории которого проходят службы Посольства Божьего, Черновецкий ответил, улыбнувшись:

"Отдам его вам, чтобы вы от меня отцепились".

При этом он настаивает на том, что будет проверять своих будущих сотрудников на детекторе лжи.

"Этот детектор имеет 96% вероятности (подтверждения правды) по каждому вопросу. Эти детекторы – это суперсовременные машины, они очень дорогие и применяются военными ведомствами Пентагона. Я получил на них официальное разрешение от Госдепартамента США", - сказал Черновецкий.

"Они не продаются ни в Китай, ни в Либерию, ни в Ливию, ни в другие стране, где они могут быть использованы для преследования вольнодумцев. Они продаются только в страны, демократия которых не поддается сомнению. У нас есть уже 8 штук", - добавил он.

Украинская правда