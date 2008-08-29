Тимошенко прибыла в Луганскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с однодневной рабочей поездкой в Луганскую область, где примет участие в торжествах в рамках празднования Дня шахтера.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе визита глава правительства планирует ознакомиться работой арендного предприятия «Шахта им. Газеты «Известия» государственного предприятия «Донбассантрацит», а также принять участие в торжественном митинге по поводу ввода в эксплуатацию воздухоподающего ствола на шахте.

Кроме того, согласно программе пребывания в Луганской области, премьер примет участие в торжественном собрании по случаю Дня шахтера, а также в торжественном приеме в честь выдающихся шахтеров Украины.

После этого, в 16.50 Ю.ТИМОШЕНКО выступит в прямом эфире телепрограммы «Позиция» Луганской областной государственной телерадиокомпании.

Также премьер-министр примет участие в праздничном концерте по случаю Дня шахтера на стадионе «Авангард» и выступит перед жителями Луганска на Площади героев Великой Отечественной войны в 20.30.

Предполагается, что в 22.55 глава правительства вернется в Киев.