Украинские дети чувствительны к абсурду в политике (исследование)

Украинские дети не воспринимают популизма и лишенных содержания лозунгов политиков.

Об этом говорится в переданном УНИАН специальном исследовании Института Горшенина «Будущее Украины глазами детей».

В целом эксперты Института пришли к выводу, что общую оценку детьми современного политикума можно сформулировать цитатой из произведения одного ученика: «Начать нужно с того, что рассказать политикам, как слова заменять действиями».

Комментируя полученные результаты, эксперт Института Горшенина Виктория САВОСТЬЯНОВА отметила, что дети к политикуму относятся негативно или нейтрально. По ее словам, дети подозревают власть в корыстных мотивах. «Как и в прошлом году, они ярко демонстрируют неприятие популизма и лишенных содержания политических лозунгов. И вообще, современные украинские дети не воспринимают слова отдельно от действия и четко фиксируют разрыв между словами и действиями политиков. Они крайне чувствительны к абсурду и отсутствию содержания и упрекают всех без исключения политиков за «несерьезность», - отметила В.САВОСТЬЯНОВА.

В частности, десятиклассник из города Херсон считает, что, во-первых, нужно «чтобы политические силы успокоились и в Верховной Раде был порядок, ведь это – начало порядка в Украине. Чтобы в городах навели порядок и улицы были в свету. Но и люди должны уважать Украину».

С ним согласен ученик из Днепропетровска: «Чтобы представители власти перестали драться и стали уважать людей». А шестиклассница из Николаева добавляет: «Если бы они (политики) не бросали слова на ветер, мы бы стали жить, как в раю».

Эксперты Института Горшенина, обобщив ответы детей на вопрос: «Какой должна быть Украина через 10 лет, чтобы ты мог ею гордиться?», получили такие данные: в 21,3% сочинений украинские ученики ответили, что в Украине должна улучшиться экологическая ситуация, почти каждый пятый (18,2%) считает, что для этого Украина должна стать экономически развитой, почти столько же детей (17,2%) считают, что их Родина должна стать ведущим государством в мире, немного меньше (16,3%) – что Украина должна стать в целом намного лучше, а 14,7% будущих избирателей считают, что нужно улучшить работу органов государственной власти.

Справка. Исследование «Будущее Украины глазами детей» проводил Институт Горшенина с 8 по 12 августа 2008 года на базе Международного детского центра «Артек». В рамках исследования детьми было написано 1 тыс. 611 произведений с ответами на вопрос, каким они видят будущее Украины. В исследовании принимали участие дети 10-16 лет, выходцы из разных социальных прослоек, представители всех областей Украины. Обработка результатов осуществлялась методом контент-анализа и качественного изучения текстов детских сочинений.