Евросоюз рассматривает два варианта санкций против РФ

В Брюсселе обсуждаются два проекта санкций, которые Евросоюз, согласно заявлению главы МИД Франции Бернара КУШНЕРА, будет обсуждать на предстоящем саммите - польский, предполагающий введение довольно жестких мер, и итальянский, содержащий лишь обтекаемую критику России, пишет издание "Коммерсант".

Мягкий вариант содержит требование вывести российские войска с территории Грузии, в том числе из Поти и буферных зон, местонахождение которых на прошлой неделе определил российский Генштаб. Кроме того, согласно этому варианту документа, ЕС потребует от России гарантий того, что ее нынешняя линия поведения по отношению к Грузии не будет применена к другим странам.

В жестком варианте резолюции речь идет о введении финансово-экономических санкций. Согласно этому проекту, Евросоюз может рекомендовать крупному бизнесу сократить объем финансовых вложений в Россию, признав российский рынок неустойчивым и полным рисков. Наконец, Евросоюз может посоветовать европейским банкам не перекредитовывать российские банки и компании.

За оставшиеся до саммита три дня Москва рассчитывает провести работу с рядом своих европейских партнеров, убедив их склониться к обтекаемым формулировкам и воздержаться от санкций.

По данным издания, наиболее плотные переговоры на этот счет могут вестись с основными потенциальными союзниками - Германий, Италией, Испанией, Францией и Финляндией. В обмен на поддержку Москва может предложить им изменение российской позиции по Ирану и экономические преференции.

Напомним, что глава МИД Франции Б.КУШНЕР в четверг официально признал, что страны Евросоюза в преддверии саммита 1 сентября обсуждают возможность введения санкций против России. "Рассматриваются санкции, а также другие меры", - сказал Б.КУШНЕР, отметив, что лично он никаких санкций не предлагал, однако "некоторые страны уже потребовали их введения".

Источник издания, близкий к Кремлю, заявил, что в Москве действительно ожидают европейских санкций. По его словам, две меры, которые почти не вызывают споров среди европейских стран, это приостановка переговоров по соглашению о партнерстве и сотрудничестве, а также ожидаемое решение ЕС активизировать усилия по диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

И если первая мера не сильно беспокоит Москву, то вторая - представляется довольно опасной. На деле это может означать препятствование осуществлению российских проектов газопроводов "Северный поток" и "Южный поток". Более того, европейцы наверняка выскажутся за ускоренную реализацию проекта Nabucco - трубопровода, по которому каспийские углеводороды могут транспортироваться в Европу в обход России.