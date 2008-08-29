Ющенко не пойдет на публичное противостояние с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет на личном уровне обострять отношения с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, что, прежде всего, связано с опасениями электоральных потерь в Украине и проблемами коммуникации на международной арене.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

По мнению эксперта, на данном этапе политической коммуникации сознательное обострение противостояния с Ю.ТИМОШЕНКО чревато для В.ЮЩЕНКО, прежде всего, электоральными рисками в Украине и потерей авторитета на международной арене.

«Вот почему разного рода клерки Секретариата Президента будут и в дальнейшем осуществлять нападки на правительство и Ю.ТИМОШЕНКО, а Президент В.ЮЩЕНКО демонстративно собирается играть роль арбитра», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Таким образом, по его словам, «политтехнологи главы СП Виктора БАЛОГИ пытаются занизить уровень коммуникации Ю.ТИМОШЕНКО и искусственно поднять рейтинг влиятельности В.ЮЩЕНКО».