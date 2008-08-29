Путин говорит, что ввод войск в Грузию был не его решением

00:46, 29 августа 2008
Политика
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В России теперь другой президент

Премьер-министр РФ Владимир Путин опроверг утверждения о том, что решение о вводе войск в Грузию принимал он, а не президент Дмитрий Медведев.

"Это, конечно, не так", - сказал премьер, отвечая в интервью телекомпании CNN на вопрос, правда ли, что именно он отдал приказ о вводе российских войск в Грузию.

При этом Путин отметил, что Медведев знал его мнение по этому вопросу.

"Но принять такое решение мог только президент РФ, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами господин Медведев. Это его решение", - цитирует Путина "Новости-Грузия".

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